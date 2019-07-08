Москва, , 14:03 — REGNUM

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер смотрит на проблему «Северного потока-2» исключительно из профессиональных и прагматических соображений, оставляя внешнеполитические дебаты за скобками, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Германия сокращает угольную генерацию и отказывается от атомных электростанций, на смену им приходят возобновляемые источники энергии и газовые турбины. Соответственно, потребление газа в стране будет интенсивно расти.

«Для обеспечения растущего спроса правительство Германии поддерживает газовые проекты, будь то новые газопроводы или терминалы для регазификации СПГ.

Кроме удовлетворения собственных нужд такая промышленная политика делает Германию основным газовым хабом Европы, перевалочным центром, усиливая позиции страны в составе ЕС», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Заявил, что российский проект «Северный поток-2» важен для Германии.