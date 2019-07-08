Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM

Средний чек при оплате товаров или услуг банковской картой у жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в первом квартале 2019 года составил 900 рублей, а при снятии наличных — 9100 рублей. Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Хотя наличность по-прежнему нужна жителям Северо-Запада, даже имеющим карты, востребованность «пластика» для оплаты покупок растет впечатляющими темпами.

Количество операций с картами в первом квартале текущего года, по сравнению с таким же периодом 2018 года, возросло на 23%, а их денежный объем вырос на 11%. Одновременно количество операций по снятию наличных с банковских карт снизилось на 6,3%, а их объем сократился на 0,2%. При этом 92% совершенных жителями СЗФО карточных транзакций приходится именно на оплату товаров и услуг.

Всё большее количество транзакций уходит в интернет-банкинг. Так, доля банковских операций, совершенных с использованием интернета и мобильных устройств, в СЗФО в первом квартале 2019 года увеличилась до 28,7% от общего объема безналичных операций, а в Санкт-Петербурге — до 30,5%.

Растет популярность карт национальной платежной системы «МИР»: за 1 квартал 2019 года доля этих карт в регионе выросла до 19,3%, в Санкт-Петербурге — до 15,6% от общего количества карт.

Продолжает увеличиваться спрос и на охотно выдаваемые банками кредитные карты. Их доля в общем количестве «пластика» составила по итогам первого квартала 11,4% в СЗФО в целом, в Санкт-Петербурге — 10,1%.

А вот к покупкам в интернете на иностранных сайтах жители Северо-Запада, похоже, теряют интерес. За первый квартал 2019 года число таких безналичных операций снизилось сразу на 9,9% к уровню первого квартала прошлого года.