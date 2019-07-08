Москва, , 13:52 — REGNUM

Снижение доли доллара происходит благодаря целенаправленной политике Центробанка РФ по дедолларизации, которая должна смягчить последствия санкций, направленных на финансовую систему страны, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Результаты инициатив регулятора достаточно спорные, так как во многом снижение объема доллара в стране было достигнуто вследствие увеличения чистого оттока капитала из страны: за первые пять месяцев 2019 года он составил $35 млрд, что в два раза больше, чем за тот же период 2018 года.

Похоже, что отечественные компании предпочитают не отказываться от доллара, а просто не возвращать экспортную выручку в Россию и держать ее на иностранных счетах», — пояснил эксперт.

Кроме того, спрос на доллары падает по многим причинам: ожидание мягкой политики ФРС, которая должна привести к ощутимому падению курса, желание региональных игроков, в том числе ЕС и КНР, защитить себя от возможных ограничений со стороны Вашингтона и т. д.

«Вероятнее всего, дедолларизация продолжится, но гораздо более медленными темпами. В данный момент отказаться от использования доллара невозможно по самому стратегически важному направлению — экспорту сырья и металлов.

Таким образом, доли доллара и евро могут сравняться в ближайшее время, но ожидать снижение доли «американца» ниже 35% не стоит до тех пор, пока не произойдет кардинальных изменений в геополитике», — считает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, доля доллара в иностранных активах снизилась за год на пять процентных пунктов — с 60,5% на 1 апреля 2018 года до 55,5% на 1 апреля 2019 года.

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