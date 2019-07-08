Сеул, , 14:01 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на высшей ступени инвестиционного уровня «Аа2». Прогноз «стабильный» также не был изменен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей рейтингового агенства.

«Несмотря на риски и геополитическую напряженность экономические и финансовые основы Южной Кореи попрежнему устойчивы», — сообщили представители Moody’s.

Известно, что на протяжении трех лет Moody’s сохраняет кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Аа2».

Кроме того, представители американских рейтинговых агенств Fitch Ratings и Standard & Poor's также высоко оценили кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «АА».