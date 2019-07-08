Бишкек, , 13:51 — REGNUM

Незаконный ввоз пиломатериалов, косметической продукции и женской одежды пресекли сотрудники государственной налоговой службы Киргизии, сообщает 8 июля агентство «КирТАГ».

Нарушения были выявлены на временных пунктах транспортного контроля и учета товаров вблизи контрольно-пропускных пунктов на киргизско-казахстанском участке государственной границы.

В частности, на пропускном пункте «Ак-Тилек автодорожный» задержана автомашина, перевозившая 35 куб. метров пиломатериалов без сопроводительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» пограничники из Киргизии пресекли незаконный ввоз 1 тыс. литров бензина из Казахстана.

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