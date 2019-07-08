Душанбе, , 13:36 — REGNUM

ООО «Оханкор» из Узбекистана планирует построить в Таджикистане до конца 2019 года производство металлических изделий. Об этом сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Таджикистана.

Производство стоимостью $1,8 млн планируется запустить на территории свободной экономической зоне «Сугд». В рамках проекта планируется построить мини-завод по обработке черного металла. Продукция предприятия будет ориентирована на экспорт в Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в городе Термезе состоялось заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны договорились о создании совместных предприятий в различных отраслях экономики.

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