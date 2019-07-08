Горно-Алтайск, , 16:28 — REGNUM

Новое руководство республики Алтай и соседнего Алтайского края весьма недвусмысленно даёт понять, что приоритетом экономической политики в вверенных им регионах станет более тесное сотрудничество с приграничными территориями Китая и Монголии. Проекты по организации прямого транспортного сообщения, которые, вероятно, будут проходить через заповедные алтайские территории, вновь стали озвучивать в СМИ. Может ли на этой волне быть поднят и скандально известный проект строительства газопровода «Алтай» (ныне — «Сила Сибири-2»)?

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что у Газпром, по сути, расписался в своём бессилии.

Силу Сибири», Газпром никого не может убедить, что сможет выторговать выгодную цену на газ при прокладке газопровода в Синцзян». Игорь Шкрадюк «Эта история возникала и затухала лет пятнадцать. Газпром, получив очередной отлуп, на время затихал. Полагаю, после переговоров о поставках газа через «», Газпром никого не может убедить, что сможет выторговать выгодную цену на газ при прокладке газопровода в».

Напомним, проект «Сила Сибири-2» (ранее — «Алтай») предполагал прокладку газопровода между газовыми месторождениями Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его заявленная протяжённость должна составить порядка 6700 км, из которых 2700 км должны пройти по территории России.

В марте 2006 года в ходе визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что к 2011 году будет построен экспортный газопровод в КНР, по которому в перспективе будет транспортироваться до 80 млрд. тонн природного газа в год. По словам главы государства, газ должен пойти в Китай по двум маршрутам — из Западной и Восточной Сибири. На Алтае строительство газопровода планировалось осуществлять по тому же маршруту, что и транспортный коридор через 54-километровый участок российско-китайской границы через плоскогорье Укок.

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Но и в мае 2015 года теперь уже бывший глава республики Александр Бердников лишь строил планы, говоря, что строительство газопровода «Алтай» может начаться в 2016 году, а поставки газа по нему в Китай — в 2021 году.

«Строительство газопровода даст серьёзный импульс социально-экономическому развитию региона и существенно улучшит качество жизни населения нашей республики. Я получил твёрдое обещание от Алексея Миллера, что при строительстве газопровода «Алтай» «Газпром» примет финансовое участие в строительстве и реконструкции в республике дорог регионального значения, а это, как вам хорошо известно, один из самых проблемных вопросов для нас на сегодняшний день», — заявлял Бердников.

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