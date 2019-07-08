Абуджа, , 13:43 — REGNUM

Неспособность президента Нигерии сформировать правительство через четыре месяца после переизбрания на второй срок поставила в тупик фондовый рынок страны, побудила иностранных инвесторов сократить активы и поставила под угрозу перспективы роста крупнейшей экономики Африки. Об этом передает информационное агентство Reuters.

C момента инаугурации, прошедшей 29 мая, 76-летний лидер Нигерии Мухаммаду Бухари сталкивается с большим числом проблем, включая слабый экономический рост, высокий уровень безработицы и десятилетие нестабильности в связи с «исламистскими мятежами».

Деятельность правительства, которая почти остановилась перед февральскими выборами, еще больше замедлилась после победы Бухари. Иностранные инвесторы пытаются оценить, насколько сильно фондовый рынок пострадает от перерыва.

«Это серьезно, — сказал Эндрю Бруденелл, ведущий старший портфельный менеджер по акциям в Ashmore Group. — Даже когда цены на нефть вернулись к отметке 70 долларов, приближаясь к 80 долларам США, фондовый рынок никак не отреагировал. Акции просто продолжают падать, так как люди отказываются от своих инвестиций«

Фондовый рынок Нигерии, крупнейшего производителя нефти в Африке, не успевает за приграничными рынками более мелких и часто более рискованных развивающихся стран, сообщает агентство. Индекс MSCI Nigeria упал более чем на 15% с начала года, что делает его одним из худших рынков в индексе, даже несмотря на то, что более широкий индекс MSCI Frontier Market вырос почти на 10%.

По информации агентства, политическая неопределенность затронула инвесторов всех типов. После роспуска первого кабинета министров Бухари в конце мая временно исполнять обязанности министров стали старшие гражданские служащие, которые контролируют повседневные дела, но не имеют полномочий утверждать основные решения и управлять правительственными департаментами Нигерии.

Госслужащие также не играют ведущей роли в заключении сделок в приоритетном для Нигерии нефтяном секторе, что замедлило переговоры с Саудовской Аравией, сообщил Reuters источник, близкий к переговорам.