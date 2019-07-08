Сеул, , 13:31 — REGNUM

В июле 2019 года резервы Национальной пенсионной службы Южной Кореи превысили отметку в 700 трлн вон (~$592,99 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пенсионной службы.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 4 июля резервы пенсионной службы составили 701,2 трлн вон (~$594,01 млрд), что на 62,4 трлн вон (~$52,86 млрд) больше, чем годом ранее.

Известно, что по состоянию на апрель 2019 года доходность пенсионных накоплений составила 6,81%.

Резервный фонд также увеличился с 53 млрд вон (~$) в 1988 году до 427 трлн вон (~$361,72 млрд) в 2013 году, до 512,3 трлн вон (~$433,98 млрд) в 2015 году, до 621,7 трлн вон (~$526,6 млрд) в 2017 году и до 638,8 трлн вон (~$541,14 млрд) в 2018 году.

По предварительным данным, к 2041 году пенсионный резерв увеличится до 1,77 квдрлн (~$1,49 трлн). Однако если нынешняя пенсионная система не изменится, то пенсионные резервы страны начтут сокращаться с 2042 года из-за низкой рождаемости, быстрого старения населения и замедления экономики, а к 2057 году вовсе исчерпает все запасы.

Известно, что в настоящее время ставку страховых взносов составляет 9%, а базовая пенсия 400 тыс. вон (~$339). Однако правительство страны планирует увеличить страховые взносы в пенсионную службу до 12−13%.