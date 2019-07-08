Москва, , 13:15 — REGNUM

Для расчета рейтинга регионов России по доходам населения авторы использовали данные месячных доходов населения региона, получаемых каждым человеком в той или иной области станы. Власти многое делают для того, чтобы выравнить доходы граждан в различных регионах, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В середине 90-х ХХ века все деньги «крутились» в Москве, а в некоторых регионах зарплаты и пенсии не выплачивались по полгода, безработица носила массовый характер, особенно это касалось моногородов с одним предприятием, которое останавливалось и обрекало жителей всего города на нищету», — напомнил эксперт.

За последние 20 лет, конечно, много сделано, чтобы исправить ситуацию, постараться выравнивать доходы. Не стоит забывать, что в 1999 за чертой бедности находились 86% населения России. Однако проблема полностью в принципе не решается. Москва имела все шансы стать международным финансовым центром с соответствующим уровнем доходов и качеством инфраструктуры. Однако из-за санкций Запада этой мечте не суждено было сбыться.

«Скорее всего, было бы правильно использовать опыт Казахстана, где две столицы. Политический центр находится в Нур-Султане (бывшая Астана), а экономический — в Алматы. Деловая столица, естественно, должна остаться в Москве: здесь работают Банк России, Мосбиржа и другие маркетмейкеры, а политическая — вариантов много — Казань, Санкт-Петербург или даже Тобольск.

Таким образом, с экономической точки зрения перенос столицы поддержит экономический рост в регионах не хуже, чем Олимпиада-2014 или чемпионат мира по футболу 2018 года», — высказал свою точку зрения Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга, самые высокие доходы в России получают жители в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, при этом тяжелее всего живут люди в Туве, на Алтае и в Калмыкии.

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