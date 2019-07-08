Москва, , 13:05 — REGNUM

Выгоды Германии от газопровода «Северный поток-2» будут заключаться в том, что благодаря увеличению объемов поставок российского природного газа Германия сможет отказаться от экологически грязных или потенциально опасных энергоресурсов, таких как уголь и атомная энергия, и перейти на экологически чистое и безопасное топливо, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Стратегически Германия намерена переходить на возобновляемые источники энергии, доля которых в её энергетическом балансе может составить 80% к 2050 году. Однако в ближайшее время без российского газа ей не обойтись.

Доля Газпрома на общеевропейском газовом рынке в 2018 году, по его оценкам, составляла 36%, а на газовом рынке Германии, по оценкам британского консалтингового агентства Wood Mackenzie, превышала 40%», — привела цифры эксперт.

А в 2025 году, прогнозируют эксперты Wood Mackenzie, доля российского газа займет более половины немецкого газового рынка (исходя из этого, можно предположить, что в Европе в целом российский газ по-прежнему будет доминировать, а его доля на рынке превысит 40%).

«США пытаются всеми возможными средствами помешать строительству «Северного потока-2», но этих средств у них в распоряжении всё меньше и меньше. В Конгрессе рассматривается законопроект о санкциях против трубоукладчиков, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока», однако, маловероятно, что Трамп подпишет этот закон, даже если он будет принят Конгрессом», — отметила Мильчакова.

На третью газовую директиву рассчитывать уже не приходится, так как Германия, Франция и Россия совместно нашли возможность оптимизировать её воздействие на «Северный поток-2». Резолюции Европарламента и парламентской ассамблеи ОБСЕ носят чисто декларативный характер.

«Остается только Дания, но эта страна уже обделалась от страха, и для американских ястребов от нее толку мало, так как Дания боится пискнуть как в сторону России, так и в сторону США, выбирая единственно приемлемый для нее путь затягивания с решением по газопроводу.

Однако максимум чего она (вместе с США) могут добиться — это небольшое откладывание срока запуска газопровода, а то, что «Северному потоку-2» в Европе быть, и в 2020 году по нему пойдет газ в Германию, не сомневаются даже в проамерикански настроенном Брюсселе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью совсем не симпатизирующей России газете Bild заявил, что газопровод «Северный поток-2» принесет Германии выгоду.

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