Пекин, , 13:00 — REGNUM

Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб на 184 базисных пункта по отношению к доллару США, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты составил 6,8881 юаня за доллар ША, сообщили в Китайской бирже торговли иностранными валютами.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 июня курс юаня составлял 6,8805 к доллару США, а днем ранее, 19 июня находился на уровне 6,8893 юаня за доллар.

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