Москва, , 12:55 — REGNUM

Первое полугодие для рынка нефти было достаточно волатильным. Поскольку в последние месяцы возросла обеспокоенность по поводу спроса, влияния роста производства в США, ужесточения санкций на иранский экспорт, а также целевые сокращения со стороны ОПЕК и союзников, включая Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Сегодня, 8 июля, фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по цене $64,54 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WTI стоят $57,79. Можно заметить, что рынок нефти стабилизировался, а цены постепенно начинают рост. Эффект от заседания стран ОПЕК+ будет сохранен до конца 2019 года, поскольку в него заложен базовый сценарий стабилизации нефтяного рынка.

«Инвесторы внимательно следят, в первую очередь, за процессом переговоров между США и Китаем. Проблема, которая связана с понижением спроса на энергоносители играет ключевую роль при формировании нефтяных цен. И любая положительная новость с их стороны может значительно оказать позитивное влияние на глобальный рынок нефти», — отметил эксперт.

Поскольку именно данный фактор является единственным сдерживающим фактором роста цен. С другой стороны, напряженность на Ближнем Востоке и неопределенная ситуация после того, как Европа призвала Иран отменить свое последнее решение об обогащении урана.

«Цена на нефть также получила позитив после публикации данных по занятости в США, что оказалось выше прогноза. При сохранении всех текущих геополитических факторов влияния на нефтяной рынок, в ближайшей перспективе цены на нефть могут слегка вырасти. Нефть марки Brent увеличится до $65, а нефть марки WTI вырастет до $57,73 за баррель», — считает Гасанов.

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