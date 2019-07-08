Ниамей, , 13:14 — REGNUM

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в преддверии открытия Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) подписал Африканское континентальное соглашение о свободной торговле, передает VOA Africa.

Подписание исторического соглашения состоялось во время саммита Африканского союза (АС) во Дворце конгрессов в Ниамее. Саммит, повесткой которого станет открытие зоны свободной торговли, стартовал в Нигере 7 июля.

Ожидания подписания соглашения со стороны Нигерии, африканской сверхдержавы, ожидали все представители АС.

Как сообщало ИА REGNUM, Нигерия была одним из ключевых сторонников создания зоны свободной торговли в течение нескольких лет, но неожиданно аннулировала соглашение в марте прошлого года, за несколько дней до того, как другие африканские страны одобрили этот документ на саммите в Руанде.

Требуя больше времени для рассмотрения возражений со стороны бизнеса и профсоюзов, Бухари вместо этого сформировал группу с привлечением представителей различных отраслей промышленности по всей стране для оценки влияния соглашения на Нигерию. На прошлой неделе особая комиссия посоветовала президенту согласиться на подписание африканского континентального соглашения о свободной торговле.

К настоящему моменту к соглашению отказались присоединиться Бенин и Эритрея.

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