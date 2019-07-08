Сеул, , 12:52 — REGNUM

Большинство молодых людей в Южной Корее привлекает работа в сфере общественного питания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центра по вопросам креативной экономики и инновациям Пусана.

Согласно опросу, проведенного представителями Центра по вопросам креативной экономики и инновациям Пусана, в первом квартале года 50 тыс. человек открыли свой бизнес в сфере общественного питания, среди которых 23% или 11 тыс. человек моложе 39 лет.

По сравнению с 2018 годом, число предпринимателей в возрасте до 39 лет увеличилось на 2,5%, а по сравнению с 2016 годом — на 15%.

По состоянию на конец 2018 года индекс производства пищевой промышленности Южной Кореи сократился до 67,41 пункта. Причиной падения индекса стали жесткая конкуренция и повышение минимальной заработной платы.

Известно, что представители Центра по вопросам креативной экономике и инновациям планируют поддержать молодых бизнесменов с открытием заведений в магазинах Home Plus, а также с ведением социальных сетей и маркетинговыми мероприятиями.