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Победителями пятого полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» стали 55 команд из 14 субъектов Российской Федерации

В минувшие выходные прошла пятая волна региональных полуфиналов крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие 399 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 14 субъектов Российской Федерации. По итогам хакатонов в финал отобраны 55 лучших команд.

Пятая волна полуфиналов проходила в Новосибирске, Уфе, Тюмени, Астрахани и Ярославле. Участники работали над прототипами цифровых продуктов в семи номинациях — «Образование и наука», «Здравоохранение», «Государственное управление», ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика», а также «Промышленные решения» и «Электронная демократия». Два последних направления были представлены только в Новосибирске.

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Выступая на церемонии награждения, Александр Карпик, ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий, подчеркнул, что очень доволен уровнем работ, которые были представлены на защитах.

«Очень рад, что мое вчерашнее пожелание сбылось — по итогам нашего хакатона в Казань поедут больше половины полуфиналистов. Считаю это отличным результатом. Конкуренция была высочайшая, как один из членов экспертного жюри могу сказать, что принимать решение было очень нелегко. Будем с интересом наблюдать за вашими дальнейшими успехами — уверен, что такой опыт очень сильно повлияет на ваше профессиональное развитие», — отметил Александр Карпик.

Команда Electronic Eyes из Уфы участвовала в треке «Государственное управление» и вышла в финал с решением, которое облегчает процесс получения государственных грантов на запуск бизнеса в области сельского хозяйства.

«Были уверены в победе и в проекте, но боялись, что нас подведут внутренние конфликты. Мы по натуре все лидеры, поэтому сначала было сложно настроиться на формат командой работы. Наше решение построено на базе искусственного интеллекта и обработки данных, и к тому же нам удалось выйти за рамки сформулированного задания и предложить новую фишку — думаю, это стало конкурентным преимуществом и помогло выиграть», — поделился с журналистами своими впечатлениями Артур Самигуллин, капитан команды Electronic Eyes.

«Формат хакатона зарекомендовал себя как эффективный способ быстрой генерации идей. В сжатые сроки нелегко предложить оригинальное цифровое решение для таких консервативных отраслей, но команды пятой волны полуфиналов блестяще с этим справились. Поздравляю всех участников и надеюсь, что мы еще услышим об успехах созданных вами проектов», — поблагодарил участников, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Как ранее сообщало ИА РЕ, финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Следующие полуфиналы примут в Хабаровске, Кирове, Липецке, Грозном и Пензе.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приглашены более 19 тысяч человек.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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