Москва, , 12:50 — REGNUM

Новая торговая неделя для рубля началась 8 июля с падения к почти трехнедельным минимумам. На открытии сессии доллар рванул к уровням вблизи отметки 64 руб., которая дала отпор покупателям и заставила валюту откатиться. Однако бычий гэп пока остается открытым, и в целом начало сегодняшних торгов — заявка на укрепление USD в ходе предстоящей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Рубль, как и большинство остальных валют, ощутил на себе давление со стороны растущей американской валюты. Дело в том, что неожиданно сильные показатели занятости зародили сомнения в снижении ставки ФРС, что ударило по рисковым активам в целом. В этом контексте очень важным для рынков будут выступление Пауэлла и публикация протокола заседания ФРС на этой неделе», — отметил эксперт.

Если участникам рынка покажется, что тон регулятора стал менее голубиным, USD покажет внушительное ралли. Впрочем, вероятность такого сценария невелика, учитывая давление Трампа на Центробанк и наличие факторов экономической и внешнеполитической неопределенности.

«При этом медвежьи риски для рубля, скорее всего, будут возрастать ввиду отсутствия значимых факторов поддержки. Доллар/рубль может преодолеть отметку 64 руб. на этой неделе, если на рынке нефти не произойдет резкого рывка вверх на фоне геополитических конфликтов», — считает Николаев.

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