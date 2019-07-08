Москва, , 12:40 — REGNUM

Достижения участников проектов платформы «Россия — страна возможностей», одно из которых — победа на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge — лучшее доказательство высокого уровня подготовки управленческих кадров в России. Такое мнение высказала помощник министра экономического развития РФ, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», куратор направления по развитию победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» Татьяна Дьяконова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу шестого июля, стало известно, что команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и «Управляй!», — стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал.

Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте — единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д'Ивуара.

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«Уже шестая победа российской команды на мировом первенстве — доказательство высокого уровня подготовки управленческих кадров в России. Наша команда добилась успеха не только в родной стране, но и смогла выйти на мировой уровень, доказать, что в России много талантливых управленцев, чьи компетенции и навыки соответствуют самым высоким мировым стандартам. Уверена, что благодаря таким достижениям участники проектов платформы будут востребованы у самых престижных и требовательных работодателей», — подчеркнула Татьяна Дьяконова.

По словам министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, «Global Management Challenge — один из престижных управленческих чемпионатов, который позволяет подтвердить компетенции сотрудников и руководителей бизнеса любой величины, государственных служащих, студентов и аспирантов».

«Шестая победа сборной России в мировом финале — это знаковый показатель качества нашего бизнес-образования, воспитания управленческих навыков в корпорациях и вузах. Примечательно, в команде победителей выпускники и аспиранты одних из ведущих университетов страны — РАНХиГС, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета», — сказал министр.

Он добавил, что сегодня в России есть «высокая потребность в высококвалифицированных молодых кадрах, которые помогут обновлению управленческого состава».

«Поэтому нет сомнения, что победители престижных кадровых конкурсов будут востребованы как специалисты в ведущих российских корпорациях. Министерство науки и высшего образования РФ открыто для новых идей и готово оказывать поддержку другим нашим талантливым ребятам из числа победителей», — заключил Михаил Котюков.

По словам председателя организационного комитета чемпионата, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, «в финале чемпионата приняли участие две команды от Минэкономразвития России».

«Благодаря приобретённым навыкам и компетенциям они смогли пройти в суперфинал чемпионата. В качестве наставника конкурса «Лидеры России» и председателя организационного комитета по подготовке и проведению национального и мирового финалов международного чемпионата Global Management Challenge, я наблюдал за игрой всех участников чемпионата. Победителями мирового турнира стала команда «Отцы и дети», которую представили полуфиналисты конкурса «Лидеры России» и победители конкурса «Управляй!». Мы открыты к сотрудничеству с лучшей управленческой командой страны и готовы рассмотреть реализацию проектов государственного масштаба с победителями чемпионата. И важно, что социальные лифты через платформу АНО «Россия — страна возможностей» открываются не только для победителей конкурсов, но и для участников в том числе», — сказал министр.

Губернатор Свердловской области, заместитель председателя комитета по организации и проведению чемпионата Евгений Куйвашев отметил, что «успех уральцев в мировом финале чемпионата Global Management Challenge, завершившемся в Екатеринбурге, ещё раз подтвердил: Свердловская область занимает лидирующие позиции во многих сферах, в том числе и в управленческой».

«Такие результаты свидетельствуют и о высоком качестве, и о практической ориентированности нашего высшего образования. Уверен, знания и компетенции победителей чемпионата будут востребованы и помогут реализовать самые серьезные задачи не только в масштабах нашего региона, но и за его пределами. Отмечу, что Свердловская область многократно доказывала свою готовность к проведению самых разных событий, в числе которых и мероприятия проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей». Этот опыт помог нам организовать мировой финал Global Management Challenge на высоком уровне», — сказал губернатор.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что академия выступает оператором национального чемпионата с 2006 года.

«Нам показалось, что этот проект является одним из весьма удачных форматов «технологической модернизации» управленческой подготовки не только для студенческих программ самой академии, но и для широкого круга студентов и молодых профессионалов, заинтересованных в развитии своих управленческих компетенций и навыков ведения бизнеса. За минувшие годы более 70 тысяч человек прошли эту полезную школу. Я горд, что в этот раз наша российская команда вновь стала победительницей среди 20 стран соперниц. Важнейшим итогом этого непростого состязания я считаю формирование управленческих команд. Ведь этот проект, в отличие от многих, является не индивидуальным, а командным. А для управленцев — именно работа в команде является ключевым фактором успеха. Мы гордимся тем, что среди представителей российской команды победительницы есть также выпускники и аспиранты Президентской академии», — сказал ректор.

Такие высококонкурентные соревнования, как чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge и конкурс платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры России» — это прекрасная возможность для молодых людей заявить о себе, а для работодателей — побороться за лучшие кадры. Такое мнение высказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России, наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин.

«Сегодня платформа «Россия — страна возможностей» и президентский конкурс — «Лидеры России» — становятся прекрасной возможностью для молодых ребят заявить о себе. Я поздравляю участников команды «Отцы и дети» с победой в мировом финале 39-го чемпионата Global Management Challenge. Победа в GMC, основанном на принципах честности и транспорентности, лишний раз доказывает, что в России живут по-настоящему талантливые и умные ребята, которые становятся эффективными специалистами и управленцами. Такие объективные и прозрачные соревнования, как этот конкурс или «Лидеры России», очень нужны — они не только выявляют наиболее профессиональных и ответственных конкурсантов, развивают навыки ведения бизнеса и управления у всех участников, но и позволяют нам, наставникам, побороться за лучшие кадры», — отметил Михаил Мишустин.

Он добавил, что Налоговая служба «также поддерживает этот тренд».

«Мы провели уже два финала собственного проекта «Сделай карьеру сам!», а так же создали молодежную проектную платформу ФНС России «ПРОдвижение». Ее участники практикуют навыки проектного управления, презентации собственных проектов и публичных выступлений, взаимодействуют в рамках деловых игр. Нам важно, чтобы кадровый состав ФНС России представляли высококвалифицированные, ответственные и неравнодушные специалисты, которые способны исполнять служебные обязанности с максимальной отдачей и на высоком профессиональном уровне», — заключил глава ФНС.

По мнению генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, победители чемпионата точно будут востребованы у работодателей.

«Я не сомневаюсь, что на ребят сейчас обратят внимание. Один из руководителей крупной российской компании мне уже позвонил утром и спрашивал про участников команды победителей. Для меня эта победа — очередной повод для гордости за нашу страну и наших ребят. Плюс радость от того, что участники наших проектов дружат и взаимодействуют друг с другом, да ещё и так успешно. Ну и подтверждение правильности и актуальности наших методик отбора, ведь международный чемпионат GMC проходит по лучшим мировым правилам», — заявил Алексей Комиссаров.