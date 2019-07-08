Москва, , 12:36 — REGNUM

Утверждение министра экономики Германии Петере Альтмайера о выгоде «Северного потока — 2» для страны вполне логично и ожидаемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Хмелев.

«Немцы всегда умели посчитывать выгоду. И истерика противников проекта, прежде всего США, показывает намерение его торпедировать по политическим мотивам. Да и экономический фактор для США тоже важен — протолкнуть в Европу свой СПГ любой ценой», — отметил эксперт.

Но интересно то, что Германия не ставит «заслон» американскому СПГ. Мощная германская экономика «переварит» и российский газ «Северного потока-2», и американский СПГ.

«А крики про «рост зависимости «Европы от Кремля с экономической точки зрения просто нелепы. Все торгующие друг с другом страны взаимозависимы.

Разве США не зависят от поставок нефти из Саудовской Аравии? Но что-то не слышно критики Эр-Рияда со стороны США», — высказал своё мнение Хмелев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью совсем не симпатизирующей России газете Bild заявил, что газопровод «Северный поток-2» принесет Германии большие экономические выгоды.

Читайте также: Министр экономики ФРГ объяснил важность «Северного потока — 2» для Германии