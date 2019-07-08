Монтевидео, , 12:26 — REGNUM

Представители Южной Кореи и торгово-экономического союза МЕРКОСУР возобновили торговые переговоры. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, переговоры о свободной торговле пройдут в столице Уругвая Монтевидео в период с 8 по 12 июля.

МЕРКОСУР — субрегиональный торгово-экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Известно, что два раунда переговоров между представителями Южной Кореи и Меркосур состоялись в мае 2018 года и апреле 2019 года.

По данным источников, представители стран обсудят все вопросы касательно государственных закупок, таможенных оформлений, интеллектуальной собственности, санитарной инспекции и так далее.

«Нам необходимы новые экспортные рынки, чтобы как-то реанимировать страну на фоне затянувшихся торговых споров между Китаем и США. Посредством соглашения о торговле мы надеемся увеличить экспорт в Южную Америку», — сообщили представители министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.