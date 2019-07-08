Берлин, , 12:10 — REGNUM

Для Берлина вопрос о «Северном потоке — 2» стал уже вопросом политическим, но на первом плане остается именно экономика, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 июля, комментируя высказывания министра экономики Германии.

Как сообщалось ранее, Петер Альтмайер в интервью Bild заявил, что строительство газопровода принесет Германии выгоду, а не сделает ее «зависимой от Москвы». В ближайшие годы потребность Германии в газе вырастет, отметил министр. В то же время он добавил, что страна намерена закупать и сжиженный газ из США.

«Немцы молодцы: системно отстаивают свою выгоду и выгоду своих партнёров.

Для Берлина, конечно, вопрос о «Северном потоке — 2» в силу развязанного против него Вашингтоном давления перестал быть сугубо торгово-экономическим и стал в значительной мере политическим, вопросом государственного престижа. Тем не менее, основа — сокращение расходов, расширение маршрутов доставки газа — остаётся в приоритете, и это правильно. Жест в адрес США сделан: в Германии будут покупать и американский сланцевый газ, но дальше — не прогибаться же под «интересы» Украины!

У ФРГ, как мы видим, мощные планы в области энергетики. С такими задачами в современном мире без участия России справиться невозможно», — отметил Михаил Демурин.