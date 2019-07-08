Москва, , 11:51 — REGNUM

Рейтинг регионов России с самыми высокими доходами населения поднимает значимые проблемы для развития страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«По сути, он показывает регионы где есть достаток, причем в части из них относительно (подчеркну относительно) невысокий уровень разрыва в доходах между бедными и богатыми. Нефтегазовые регионы Севера действительно в этом плане благополучны, и уровень протеста и социального недовольства там ниже. Но таких регионов мало», — считает эксперт.

Что касается бедных регионов, то там очень много проблем и точек напряжения также немало. При этом нужно понимать, что значительная часть страны живет в сером секторе экономике и эти показатели здесь не учтены.

«Уверен, что действия федерального правительства по преодолению асимметрии между регионами недостаточны. Понятно, что асимметрию не преодолеть никогда, но внятной политики в этом плане тоже пока не наблюдается. Очень многое решается в зависимости от политической конъюнктуры (отношение федерального центра к Татарии здесь яркий пример)», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга, самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

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