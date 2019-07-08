Шанхай, Китай, , 12:00 — REGNUM

Южнокорейские бренды одежды появятся на рынке Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в конце июня представители южнокорейской компании The Handsome подписали контракт на экспорт брендовой одежды марки SJSJ с представителями китайской дистрибуторской компанией Bailian Group.

Известно, что компании Bailian Group, основанной в 2003 году, принадлежит более 7 тыс. торговых точек, в том числе универмаги, супермаркеты, мини-маркеты и аптеки.

Представители компании The Handsome надеются, что с запуском южнокорейских брендов в Китае, к 2023 году объем прибыли компании увеличится до 20 млрд вон (~$16,95 млн).

Известно, что после бренда SJSJ на китайском рынке появится другой южнокорейский бренд System.

По предварительным данным, первый магазин будет открыт в Шанхае, а к концу года число магазинов увеличится до пяти.