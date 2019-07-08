Чебоксары, , 11:44 — REGNUM

В Чувашии повторно выставляется на торги имущество и инженерная инфраструктура ООО «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли» («Межрегионторгцентр»), где введена процедура конкурсного производства. Повторно попытаются продать здания, магистральные сети и оборудование по улице Текстильщиков, 8 — ранее здесь располагался «Хлопчато-бумажный комбинат» (ХБК). При этом стоимость лота подешевела на 10%, или на 35,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Сегодня, 8 июля, начинается приём заявок для участия в аукционе, предметом которого является имущество предприятия. Единым лотом повторно выставляются на продажу объекты недвижимости и магистральные сети с оборудованием, часть которых находится в залоге у ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В перечне залогового имущества — восемь нежилых зданий, расположенных в Чебоксарах по улице Текстильщиков, 8. Их общая площадь составляет 210 139,7 кв. метров.

В структуре имущества, не обременённого залогом, — 30 позиций. В лот вошли, в частности, нежилое здание по улице Текстильщиков, 8, водопроводы (в том числе от станции «Химводоподготовки» до водонапорной башни торгового центра «Мегамол»), газопровод, подземные кабели и трассы, ливневая канализация, наружные тепловые сети и теплотрассы, распределительные устройства, трансформаторные подстанции, технологические мосты, а также фекальные канализации и линия наружного освещения.

Начальная стоимость лота определена в сумме 317 430 000 рублей, шаг аукциона и задаток составляют 5%. Отметим, что данный лот выставлялся на аукцион весной 2019 года по начальной цене 352 700 000 рублей — таким образом, имущество подешевело на 35,27 млн рублей, или на 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура конкурсного производства в отношении «Межрегионторгцентр» была введена решением Арбитражного суда Чувашии в ноябре 2017 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано в декабре 2002 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Доля в 24% принадлежит ЗАО «Эверест», 76% — зарегистрированной на Виргинских островах «Сэмплифай Вэлью лимитед».

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