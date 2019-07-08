Джакарта, , 11:48 — REGNUM

Рыбная продукция Индонезии идет на экспорт в 157 стран мира, что указывает на то, что национальные морские и рыбные продукты признаны на международном уровне, сообщает Antaranews.

«Индонезийская рыбная продукция идет на экспорт в 157 стран мира, что свидетельствует о том, что наша продукция соответствуют международным стандартам», — заявил руководитель отдела контроля качества и безопасности рыбного хозяйства Индонезии.

Ранее ассоциация морских ученых Индонезии выступила за то, чтобы правительство страны предприняло меры по защите торговли морскими товарами, в частности, путем пересмотра повышения тарифов на воздушный транспорт, что сказалось на показателях экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компании из Индонезии и Японии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта тунца в Японию.

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