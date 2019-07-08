Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM

В Екатеринбурге будет создан аналог Московского центрального кольца. Об этом на панельной дискуссии «Формирование агломераций как инструмент развития регионов» в рамках выставки «Иннопром» заявил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам спикера, внутри большого и компактного города это позволяет предложить совсем другую технологию перемещения граждан. «Проект в проработке, с большой долей вероятности мы приступим к проектному формированию уже в следующем году», — сказал Колесников.

Отметим, Московское центральное кольцо было открыто 10 сентября 2016 года. Это железнодорожная наземная линия, частично интегрированная с метрополитеном.

Напомним, 7 июля в Екатеринбурге торжественно открылся десятый «Иннопром». 9 июля здесь проходят мероприятия в рамках деловой программы.