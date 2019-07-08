Москва, , 11:22 — REGNUM

Госдума пока приняла только один из 20 необходимых законопроектов для развития цифровой экономики, еще 19 инициатив депутаты ждут от правительства и их внесение необходимо ускорить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний на тему развития цифровой экономики в РФ, которые проходят в Госдуме.

«Эта тема крайне важная для нас, мы с вами должны понимать, что от того, насколько мы создадим условия для развития цифровой экономики, настолько у нас экономика будет более эффективно развиваться. И сегодня эта тема не случайно вынесена на площадку Госдумы — у нас в планах рассмотрение большого блока законов по цифровой экономики. Не все идет гладко, могу это сказать. Есть законопроекты, которые мы должны были рассмотреть и принять еще вчера, но их пока даже нет в проектах. Есть законопроекты, инициированные депутатами, и они приняты. Это хорошее начало, но явно недостаточное», — заявил Володин.

Так, по его словам, из приоритетных законов, которые должны были быть принятыми еще до 1 января 2019 года, сегодня принят пока один. Еще 19 инициатив должно внести в Госдуму правительство, причем восемь из них — Минэкономразвития, четыре — Минфин, еще четыре — Минюст, три законопроекта от Министерства цифрового развития и один от Минтруда.

«Это тот минимум, о котором мы говорим, на самом деле, законопроектов намного больше и нам крайне важно сегодня выслушать позицию по этому вопросу представителей правительства, профильных министерств. Ну и, конечно, об этом поговорить с вами — теми, кто представляет IT — отрасль, тех, кто будет обеспечивать развитие цифровой экономики нашей страны. Нам этот разговор крайне важен, потому что речь идет о создании условий — законодательство здесь играет ключевую роль, — чтобы наши компании имели преференции, чтобы могли развивать предложения более эффективно. Но и конечно это должно в первую очередь сказаться на качестве жизни людей», — подчеркнул Володин.