Сеул, , 10:59 — REGNUM

Представители Южной Кореи отправятся в июле в Японию, чтобы обсудить с японской стороной торговые ограничения. Об этом заявил 8 июля спикер южнокорейского парламента Мун Хи Сан, сообщает агентство Yonhap.

Мун Хи Сан отметил, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин предложил направить межпартийную делегацию в Японию. Лидеры парламентских фракций поддержали эту идею и договорились, что представители страны отправятся в Токио уже в июле.

Решение о более жёстком контроле за поставками в Южную Корею ряда материалов, нужных для выпуска полупроводников и экранов различных гаджетов, было принято Токио 1 июля. На поставки теперь необходимо специальное разрешение.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно, что Япония рассматривает дальнейшее ограничение экспорта в Республику Корея. Таким образом Токио хочет надавить на Сеул ради ускорения компенсационного спора, касающегося принудительного труда на японскую компанию в военное время.

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