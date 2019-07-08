Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM

Для российских застройщиков проекты высотного жилья по-прежнему являются вызовом, поскольку единых строительных норм для зданий такого типа не существует. Строительство жилья выше 100 метров не нормируется ГОСТами и СНиПами, а требует согласования специальных технических условий — то есть документации, которая разрабатывается и согласовывается в индивидуальном порядке. В том числе, спецтехусловия разрабатываются и на противопожарные мероприятия, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс» (Екатеринбург).

В портфолио компании значатся жилой комплекс «Февральская революция» высотой 140 метров и жилой комплекс «Чемпион Парк», в котором будет три башни высотой по 130 метров. Сейчас таких башен там две и одна ещё только строится.

«Ввиду большей высоты, для жилых небоскребов всегда применяется больший комплекс противопожарных мер, чем для обычных многоэтажных домов. Например, при строительстве ЖК «Чемпион Парк» на ул. Машинной в Екатеринбурге использованы негорючие материалы и конструкции. В теле бетона заложена специальная сетка, которая препятствует нагреванию арматуры и, тем самым, разрушению каркаса здания. Благодаря этому время сохранения монолитного каркаса при горении составляет 150 минут (2,5 часа). Двери и стеклянный фасад рассчитаны на 60 минут горения. Вся электрика имеет межэтажные рассечки, выполненные с помощью негорючей пены — в случае короткого замыкания это препятствует распространению огня с этажа на этаж. Кроме того, на случай, если в здании отключится электричество, предусмотрен резервный дизель-генератор, который автоматически включается и позволяет всей противопожарной системе, включая пожарные лифты и систему звукового оповещения, работать до полной эвакуации. В подземном паркинге реализована спринклерная система пожаротушения — спринклера установлены над каждым машино-местом», — пояснили в компании.

Кроме того, в каждом небоскрёбе комплекса имеется эвакуационная лестница — на ней и в лифтовых холлах в случае срабатывания датчика пожарной опасности включается подпор воздуха. Благодаря этому лестница и холлы остаются незадымленными, и люди могут спокойно эвакуироваться.

«Все четыре лифта комплекса при пожаре спускаются на первый этаж и остаются открытыми. Два из четырех лифтов работают в пожарном режиме — то есть пожарная бригада может воспользоваться ими и с помощью диспетчера подняться на нужный этаж. Диспетчеры с помощью 170 видеокамер, установленных по всему дому, могут помогать пожарным находить оставшихся в здании людей. Во время эвакуации люди могут спускаться из здания как вниз, так и подниматься на крышу, где предусмотрена специальная площадка для эвакуации вертолётом», — добавили в компании.

На уточняющий вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, насколько надёжна система подпора воздуха, в пресс-службе пояснили, что её работоспособность регулярно проверяют. После ввода здания в эксплуатацию проводятся учения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в международном деловом центре «Москва-Сити» планируется построить самую высокую в Европе жилую башню. Её высота составил 405 метров.

О планах возвести высотку заявил на Московском урбанистическом форуме вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. При этом отметим, что по поводу строительства высотных зданий мнение экспертов и общественности неоднозначно. У многих вызывает обеспокоенность, каким образом обеспечивается пожарная безопасность на такого рода объектах.

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