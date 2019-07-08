Курган, , 10:46 — REGNUM

Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих в Курганской области, требует привлечения инвестиций. Об этом заявил врио губернатора Вадим Шумков по итогам рабочего совещания, которое прошло 7 июля 2019 года под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

Вадим Шумков сообщил, что по поводу «Курганмашзавода» (КМЗ) уже состоялось порядка пяти встреч с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными компаниями, которые готовы зайти на площадки предприятия и выпускать продукцию для нефтяной промышленности.

«Надо определиться с технологическим инвестором, который не только даст заказ, но и, возможно, поможет переоснастить станочный парк, получить технологическую документацию. Эту работу мы ведем достаточно плодотворно, и я надеюсь, что до конца года у нас будет понимание по нескольким проектам, которые стартуют на КМЗ», — пояснил Вадим Шумков.

И добавил, что у «Курганмашзавода» для нужд региона приобретена небольшая партия коммунальной техники. Есть перспективы по приобретению лесопожарных машин.

На втором крупном оборонном предприятии Зауралья АО «НПО «Курганприбор» уже разворачивается проект инвестиционной ёмкостью более 800 млн рублей. Это производство биаксиально ориентированной полистирольной плёнки.

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