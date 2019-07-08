Москва, , 10:20 — REGNUM

Грузовики для перевозки мусора могут освободить от платежей по системе «Платон». Проработать инициативу поручено Минтрансу РФ по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами, сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет об «освобождении специализированных транспортных средств — мусоровозов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам» и оформлении соответствующих предложений.

Напомним, взимание платы в счет возмещения вреда, который большегрузные автомобили причиняют дорогам, введено в России с 15 ноября 2015 года. Государственная система получила название «Платон».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года тариф в системе «Платон» вырос на 14 копеек и составил 2,04 рубля за километр.

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