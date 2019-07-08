Краснодар, , 10:18 — REGNUM

В Краснодаре, несмотря на активные протесты горожан, приступили к демонтажу контактной троллейбусной сети на улице Красной. О начале работ 7 июля сообщила пресс-служба МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

Необходимость демонтажа в «КТТУ» объясняют высокой степенью изношенности линии, а также необходимостью оптимизации маршрутной сети. В рамках этой оптимизации троллейбусное движение по ул. Красной от ул. Северной до ул. Офицерской, а также по ул. ш. Нефтянников от ул. Офицерской до ул. Красной, и по ул. Красной от ш. Нефтяников до ул. Северной с 7 июня не осуществляется.

Директор МУП Александр Грачев утверждает, что оптимизация за месяц уже показала свою эффективность: технико-экономические показатели измененных маршрутов, с учетом сезонного снижения пассажиропотока, улучшились в среднем на 3% и имеют тенденцию к дальнейшему увеличению.

«На данных участках дорог капитальный ремонт контактно-кабельной сети троллейбуса проводился более 35 лет назад, в связи с чем элементы контактной сети имеют значительный износ», — говорит главный инженер МУП «КТТУ» Геннадий Фролов.

В перспективе на улицу Красную власти обещают вывести троллейбусы с увеличенным автономным ходом, их сейчас закупают.

Отметим, что и первая трамвайная линия в 1900 году, и первая троллейбусная линия в 1950-м в Краснодаре были проложены именно по улице Красной. Ликвидация троллейбусного движения по улице Красной вызвало резкую негативную реакцию горожан. На 13 июля в Краснодаре запланирован общегородской митинг, посвященный транспортным проблемам (по информации организаторов, акция согласована).

«Вопреки мнению граждан власти пытаются ликвидировать троллейбусные линии в центре города, что создает неудобство для многих жителей города. Чиновники не слушают и не слышат народ! А депутаты, которые должны защищать интересы граждан, молчат и не выступают против неодобряемых народом инициатив власти», — говорится в приглашении на митинг.