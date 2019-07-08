Берлин, , 11:36 — REGNUM

Экспорт товаров из Германии восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.

Так, экспорт товаров из страны за май вырос на 1,1%, превысив прогноз роста на 0,5%. При этом отмечается, что в апреле текущего года экспорт Германии упал на 3,4%.

Отдельные данные Федерального статистического управления свидетельствую о том, что рост промышленного производства в стране за месяц составил 0,3%.