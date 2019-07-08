Чебоксары, , 10:09 — REGNUM

В Чувашии более 5,8 млн рублей задолженности по зарплате в акционерном обществе «Санаторий «Чувашия», которое подконтрольно депутату Госсовета Николаю Угаслову, были погашены после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

В ходе проверки в санатории «Чувашия» была выявлена невыплата заработной платы 189 работникам. По данным надзорного ведомства, размер долгов превысил 5,8 млн рублей, сложившись за период с апреля по май 2019 года.

По данным фактам прокуратурой района в отношении руководства санатория возбуждены два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»).

«Кроме того, в адрес директора санатория внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в интересах работников в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.

В настоящее время долги по зарплате погашены.

Напомним, в июне 2019 года врио генерального директора АО «Санаторий «Чувашия» Геннадий Васильев на заседании в Доме правительства республики рассказал, что полностью разрешить проблему по выплате просроченной задолженности «намерены к 1 сентябрю 2019 года путем увеличения выручки от оказанных услуг в летний период, взыскания дебиторской задолженности с ООО «УК «Волга». Об этом сообщалось в релизе пресс-службы главы администрации.

Отметим, учредителями санатория «Чувашия» в 2002 году выступили минимущество Чувашии и чувашский республиканский совет профсоюзов. В 2014 году половину пакета акций выкупил владелец строительной компании «ТУС», депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии была погашена задолженность по заработной плате в обществе «ВК Недвижимость», задолжавшего сотрудникам более 8,5 млн рублей. Долги сложились перед 372 работниками.

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Напомним, в Приволжском федеральном округе на 1 мая просроченная задолженность по зарплате составила около 265 млн рублей, что на 37,4% выше к уровню 1 апреля. Около 60% долгов приходится на три региона — Татарию, Чувашию и Башкирию. При этом в Татарии и Чувашии отмечен наибольший рост задолженности — в 11,3 раза и на 74,6% соответственно, в абсолютных цифрах долги по зарплате в указанных регионах 64,7 млн и 48,92 млн рублей.

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