Москва, , 10:07 — REGNUM

В России в четвёртом квартале 2019 года ускорится рост промышленного производства. Такие прогнозы сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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По его словам, по итогам 2019 года этот показатель будет ближе к 2%, в обрабатывающих отраслях — чуть более 2%.

«Что касается в целом промышленности, то уже сложилось так: в конце года всегда происходят какие-то финальные отгрузки, поэтому четвертый квартал получается более динамичным. Думаю, что, наверное, рост должен быть ближе к 2%», — приводит РИА Новости слова главы Минпромторга РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года объём промышленного производства в России увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, достигнув максимума с мая 2017 года. По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. Отмечается, что в апреле основной вклад в рост объёмов производства внесли обрабатывающие отрасли, годовые темпы роста которых выросли до 4,7%, тогда как в марте показатель составлял 0,3%.

Добавим, что, по данным Росстата, за первые пять месяцев 2019 года промышленное производство в России выросло на 2,4%. В мае 2019 года рост промышленности замедлился до 0,9% в годовом выражении. Связано это прежде всего с большим количеством выходных и праздничных дней в мае.

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