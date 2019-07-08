Оренбург, 8 июля 2019, 10:08 — REGNUM
Освоение Арктики и Крайнего Севера, развитие Северного морского пути — в числе приоритетных задач России на ближайшие годы. На VIII Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», который проходит в Оренбурге, представили новый концепт ледокола, который упростит эти задачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.
Новый концепт ледокола представил приглашенный Объединенной судостроительной корпорацией капитан дальнего плавания Юрий Чашков. Ступенчатые носовые обводы, винты в кормовых туннелях и водометные движители повысят маневренность и безопасность ледоколов, участвующих в освоении Арктики.
Новый концепт ледокола также предполагает смещение центра тяжести вперед для усиления давления на лед. У нынешних моделей он посередине, из-за чего суда рискуют вылезти носом на лед и застрять в таком положении на несколько часов.
Юрий Чашков продолжает работу над реализацией своей идеи вместе со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Уже прошли результативные встречи с представителями технических вузов.
Напомним, в Оренбурге на базе областного оздоровительного центра для детей и молодежи «Янтарь» со 2 по 13 июля проходит VIII Международный молодежный форум «Инженеры будущего». В нем принимают участие около 1 тыс. молодых специалистов из более 40 стран.
Ключевая миссия Форума «Инженеры будущего» — вовлечение молодых инженеров в деятельность по восстановлению и развитию отечественной научно-промышленной системы, объединение усилий молодежи России и зарубежных стран для разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.
Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, правительство Оренбургской области, ГК «Ростех», Федеральное Агентство по делам молодежи, ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям».