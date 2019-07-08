Оренбург, , 10:08 — REGNUM

Освоение Арктики и Крайнего Севера, развитие Северного морского пути — в числе приоритетных задач России на ближайшие годы. На VIII Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», который проходит в Оренбурге, представили новый концепт ледокола, который упростит эти задачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Новый концепт ледокола представил приглашенный Объединенной судостроительной корпорацией капитан дальнего плавания Юрий Чашков. Ступенчатые носовые обводы, винты в кормовых туннелях и водометные движители повысят маневренность и безопасность ледоколов, участвующих в освоении Арктики.

«Современные ледоколы ломают лед. Льдины под давлением носового обвода судна становятся вертикально, идут вдоль корпуса, механически повреждая его, попадают на винты и нередко ломают их. При этом канал за ледоколом всегда забит большими льдинами, которые мешают идти другим судам. Ступенчатые же обводки раскалывают лед, сдвигают осколки вниз и в стороны, не создавая угроз идущим позади судам. Винты ледокола защищены кормовыми туннелями, у него нет руля, а маневренность обеспечивают водометные движители», — сообщил Юрий Чашков.

Новый концепт ледокола также предполагает смещение центра тяжести вперед для усиления давления на лед. У нынешних моделей он посередине, из-за чего суда рискуют вылезти носом на лед и застрять в таком положении на несколько часов.

Юрий Чашков продолжает работу над реализацией своей идеи вместе со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Уже прошли результативные встречи с представителями технических вузов.

«В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете сделали цифровую модель ледокола в нескольких вариациях. По ней скоро будут создавать реальную модель, и в Институте Арктики, где есть ледовый бассейн, будут ее испытывать. Работы рассчитаны у нас на конец этого (2019) года. Стоимость их — 5 миллионов рублей. Несколько миллионов мы получили в виде гранта от Министерства науки и высшего образования. Остальные постараемся найти сами», — сказал Юрий Чашков.

Напомним, в Оренбурге на базе областного оздоровительного центра для детей и молодежи «Янтарь» со 2 по 13 июля проходит VIII Международный молодежный форум «Инженеры будущего». В нем принимают участие около 1 тыс. молодых специалистов из более 40 стран.

Ключевая миссия Форума «Инженеры будущего» — вовлечение молодых инженеров в деятельность по восстановлению и развитию отечественной научно-промышленной системы, объединение усилий молодежи России и зарубежных стран для разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.

Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, правительство Оренбургской области, ГК «Ростех», Федеральное Агентство по делам молодежи, ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям».