Москва, , 09:54 — REGNUM

По итогам волатильной сессии 5 июля ены на нефть подросли более чем на 1% благодаря тому, что позитивные драйверы все-таки перевесили медвежьи факторы на рынке. Brent, которая открылась в районе отметки $63, добралась до области $64,50. Сегодня, 8 июля, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой нисходящий уклон, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Несмотря на повсеместное ралли доллара в ответ на сильный отчет по американской занятости, который ослабил вероятность агрессивного снижения ставки ФРС, фьючерсы резко пошли в рост, отыгрывая геополитику и отраслевые новости. В частности, как показало исследование Reuters, в июне добыча стран ОПЕК достигла минимального за пять лет значения на уровне 29,6 млн баррелей в сутки. Это произошло в основном за счет сокращения производства в Иране и Венесуэле, которые находятся под санкциями Вашингтона», — пояснил эксперт.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число активных буровых в Штатах сократилось еще на пять щтук — до 788 единиц. Снижение буровой активности предполагает возможное снижение объемов добычи в перспективе нескольких недель, что несколько сбавило напряженность по поводу новых рекордов по производству на сланцевых месторождениях США.

«При этом сохраняется геополитическая напряженность в Персидском заливе из-за угрозы военного столкновения США и Ирана. Все это частично компенсирует беспокойство по поводу замедления мировой экономики и угасания спроса на энергоносители. Однако новые негативные новости с макроэкономического фронта способны вернуть давление на котировки и в краткосрочной перспективе потенциал роста Brent будет оставаться ограниченным», — считает Николаев.

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