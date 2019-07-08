Сеул, , 10:05 — REGNUM

Ожидается, что в период с 2019 по 2047 год часть населения крупных городов Южной Кореи мигрирует в провинции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

По данным специалистов, в этом году население города Сеула сократилось на 66 тыс. человек. Предполагается, что к 2047 году сократится на 1,06 млн человек.

Чистый отток населения из Пусана составит 213 тыс. человек, из Тэгу — 183 тыс. человек, из Кванджу — 133 тыс. человек, Тэджона — 128 тыс. человек, из Ульсана — 121 тыс. человек.

Предполагается, что ключевую роль в миграции население сыграют цены на жилье, которые неуклонно растут в крупных городах страны.

Согласно динамике цен на недвижимость, среднего размера жилплощадь в Сеуле оценивается в 837 млн вон (~$710 тыс.), в то время как в провинции Кёнгидо можно приобрести недвижимость с такой же площадью за 343 млн вон (~$291 тыс.).

Специалисты предполагают, что чистый приток населения в провинции Чхунчхон-Намдо составит 366 тыс. человек, в Канвондо — 236 тыс. человек, в Кёнсан-Пукто — 206 тыс. человек, Чолла-Намдо — 203 тыс. человек, в Чхунчхон-Пукто — 202 тыс. человек, Кёнсан-Намдо — 109 тыс. человек, Чолла-Пукто — 82 тыс. человек.

Так же, специалисты предполагают, что к 2047 году в стране будет находиться около 1,29 млн иностранцев.