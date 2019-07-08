Эр-Рияд, , 09:55 — REGNUM

Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal не намерена более заказывать самолеты Boeing 737 MAX, отдав предпочтение авиалайнерам Airbus А320. Об этом в понедельник, 8 июля, передает агентство Reuters.

Руководство Flyadeal пересматривает контрактные обязательства по самолетам Boeing после того, как два авиалайнера MAX последнего поколения Boeing 737 потерпели крушение в Эфиопии в марте 2018 и в Индонезии в октябре прошлого года.

После этих двух катастроф, унесших жизни 346 человек, авиаперевозчики приостановили полеты лайнеров этой серии, а рыночная капитализация компании упала и продолжает снижаться.

«Этот заказ (Airbus А320) приведет к тому, что в будущем Flyadeal будет эксплуатировать весь авиапарк Airbus A320, — сказал представитель Boeing. — Мы понимаем, что Flyadeal не завершит контрактные обязательства по 737 MAX».

Отмечается, что представители Flyadeal подписали контрактные обязательства на 30 самолетов 737 MAX в декабре. Стоимость предварительного заказа на приобретение 20 самолетов MAX составила $ 5,9 млрд.