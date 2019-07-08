Чебоксары, , 09:31 — REGNUM

В Чувашии по делу об управляющей компании концерна «Тракторные заводы» — ООО «Компания корпоративного управления» (ООО «ККУ») — продолжают поступать требования потенциальных кредиторов. Налоговики заявили о требовании в сумме более 10,1 млн рублей, при этом из них основной долг составляет 2,5 млн рублей, пени — втрое больше, в размере 7,6 млн рублей. Кроме того, о включении почти 54,3 млн рублей в реестр требований кредиторов заявило московское общество, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

5 июля налоговая служба в лице УФНС России по Чувашии подала заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «ККУ» 10 117 301 рубля. По расчётам налоговиков, из них 2 489 702,13 рублей составляет основной долг, 7 627 418,09 рублей — пени, 180,78 — штраф.

«Основание возникновения задолженности: НДС за I квартал 2015 года на основании декларации, представленной должником в налоговый орган 13.12.2018, решение ИФНС России по г. Чебоксары об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 24.01.2019 №13−12/16, решение государственного учреждения — УПФР в г. Чебоксары от 20.12.2017 г. , решение государственного учреждения — УПФР в г. Чебоксары от 20.12.2017 г. », — говорится в документе.

Среди заявлений, поданных в июле о включении в реестр требований кредиторов, можно также выделить заявление акционерного общества «Ай-Теко» (г. Москва) в размере 54 288 191 рублей 99 копеек. Основание возникновения задолженности: решение Арбитражного суда города Москвы от 31 июля 2017 года и постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая 2019 года в ЕГРЮЛ внесены сведения об изменении наименования общества. Ранее оно называлось ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ККУ КТЗ), затем переименовано в ООО «Компания корпоративного управления».

Напомним, в ноябре 2017 года в отношении ККУ КТЗ было введено наблюдение, затем производство по делу откладывалось, а затем было приостановлено. В апреле 2019 года в Москве на собрании кредиторы отменили решение об обращении в суд с ходатайством о признании банкротом, проголосовав за введение процедуры внешнего управления.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков предприятий, в том числе гражданские заводы и оборонные предприятия в Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Проблемы начались после того, как концерн не смог выплатить задолженность по кредиту, выданному альянсом банков в 2010 году. Общая сумма долга, по разным данным, варьировалась от 70 до 120 млрд рублей.

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