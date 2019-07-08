Гонконг, Китай, , 09:35 — REGNUM

Южнокорейская компания общественного питания School Food открыла свою торговую точку в Гонконге. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, третья торговая точка School Food появилась в крупнейшем торговом центре Гонконга Metro City Plaza.

Представители сети School Food надеятся, что расширение сети окажет положительное влияние на глобализацию корейской кухни.

«Гонконг — город, где можно найти разнообразные продукты питания со всего мирра. Мы хотим поспособствовать развитию южнокорейского продовольственного рынка и повысить его конкурентоспособность», — сообщили представители компании.

Известно, что еще две зарубежные торговые точки компании общественно питания находится в Индонезии и Гонконге.