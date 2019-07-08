Москва, , 09:22 — REGNUM

Газопровод «Северный поток — 2» для Германии имеет огромное значение, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Во-первых, в условиях отказа Европы от угольных станций и АЭС газ становится основным топливом для европейских электростанций.

Во-вторых, Германия, как совладелец проекта «Северный поток — 2» управляет торговлей газом вместе с Газпромом и таким образом сохраняет свое доминирующее экономическое положение в Европе.

В-третьих, немецкие промышленники будут обеспечены газом, устраивающего химического состава, на долгосрочный период с гарантированной ценой, что дает уверенность в развитии своего бизнеса и независимость от американских конкурентов», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Заявил, что российский проект «Северный поток-2» необходим для Германии.

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