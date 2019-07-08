Кемерово, , 09:17 — REGNUM

Первая в Сибири высокоскоростная автомагистраль с разрешённой скоростью до 130 километров в час почти готова. Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, все работы дороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий идут по графику и завершатся к середине августа.

«На последних километрах трассы заканчивается устройство дорожного полотна, ведётся установка ограждения и обустройство дороги», — отметил он.

По его словам, благодаря новой трассе сократится время в пути от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого и Новокузнецка. Кроме того, на протяжении всего пути от Кемерова до Новокузнецка не будет необходимости выезжать на полосу встречного движения для обгона, что благоприятно скажется на безопасности движения.

«А от вылета на встречку защитят барьерные ограждения, установленные на протяжении всей трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий», — добавил губернатор.

Добавим, что начальная стоимость контракта на строительство дороги составляла чуть менее 8,5 млрд рублей. В июле 2018 года правительство России выделило из своего резервного фонда 1 млрд рублей на завершение строительства дороги. По мнению чиновников, ввод в эксплуатацию дороги позволит повысить трудовую мобильность населения Кемеровской области, сократить продолжительность и себестоимость перевозок, увеличить их объём, улучшить экологическую обстановку в соответствующих населённых пунктах, будет способствовать развитию прилегающих территорий и городов Кемеровской области.

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