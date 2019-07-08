Барнаул, , 09:10 — REGNUM

В результатах рейтинга регионов по доходам населения, сожалению, ничего нового нет, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что самые высокие зарплаты в России наблюдаются в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, он пояснил:

«Хотя и методики подсчета меняются, но тем не менее соотношения регионов остаются стабильными. Это чрезвычайно инертные процессы. А кроме это проявляются парадоксы рыночной экономики, когда бедные становятся беднее, а богатые богаче. Для Алтайского края остается проблема большого количества сельского населения и в связи с этим громадная социальная нагрузка. Но федералы вдруг нарисовали 12 национальных проектов, но там села нет. Поэтому можно конечно порадоваться за Барнаул, но он явно не в состоянии обеспечить рывок всего Алтайского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в РИА Новости, исследовав соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году, пришли к выводу, что самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Наиболее низкие доходы у жителей Тувы, Алтая, Калмыкии, Чувашии, Ингушетии, Курганской области, ЕАО, Марий Эл и Крыма.

Ранее специалисты назвали регион с самым высоким темпом роста зарплат в России. Так, в Барнауле по итогам второго квартала средняя зарплата увеличилась на 11,6%. На втором месте по этому показателю — Москва.

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