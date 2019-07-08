Курган, , 08:57 — REGNUM

На «Курганмашзаводе» финансово-экономическое положение стабилизировалось. Срывов гособоронзаказа по причине нехватки оборотных средств, как это было раньше, не ожидается. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов 7 июля во время рабочего визита.

Юрий Борисов также отметил, что после того, как президентом России Владимиром Путиным было принято решение о передаче «Курганмашзавода» под контроль госкорпорации «Ростех», ситуация на предприятии начала коренным образом меняться в лучшую сторону.

На данный момент для «Курганмашзавода» остаётся важным вопрос диверсификации продукции. В портфеле заказов завода около 90% — это военная продукция.

«В условиях волатильности заказов, коллективу под 8 тысяч человек без выхода на гражданский рынок не обойтись. Продукция «Курганмашзавода» могла бы быть шире представлена в топливно-энергетическом комплексе. Нужно найти заказчиков, установить с ними партнерские долгосрочные отношения», — подчеркнул Юрий Борисов.

Вице-премьер заверил, что будет убеждать коллег из Минфина вводить квотирование для покупки продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках национальных проектов.

«Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. Сегодня «Курганмашзавод» производит не только военную технику, но и широкий ассортимент продукции гражданского назначения: многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ) грузоподъемностью от 800 до 1 000 кг с различными функциональными навесками, гусеничные транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различных модификаций, автомобильные прицепы. Является одним из крупнейших предприятий Курганской области.

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