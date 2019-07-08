Чебоксары, , 08:53 — REGNUM

В столице Чувашии продолжается дело о банкротстве управляющей компании «Реал-Люкс», которая находилась в новоюжном районе Чебоксар. В реестр требований кредиторов, по данным конкурсного управляющего, включены требования на сумму более 126 млн рублей при дебиторских долгах в сумме 17,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Накануне состоялось собрание кредиторов, на котором к сведению был принят отчёт конкурсного управляющего. По данным конкурсного управляющего, общая сумма кредиторской задолженности конкурсных кредиторов ООО «Реал-Люкс» (г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 59), признанных обоснованными и включенные в реестр требований, на конец июня 2019 года составляет 126 060 139,64 рублей. Из них наибольшая задолженность сложилась перед ПАО «Т Плюс» — в размере 96 046 116,86 рублей.

Отметим, решением Арбитражного суда Чувашии от 1 октября 2018 года общество «Реал-Люкс» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Согласно инвентаризации, у компании нет наличных денег, в структуре основных средств — семь нежилых помещений, расположенных в Чебоксарах по Эгерскому бульвару, улице Кукшумской и проспекту 9-й Пятилетки. Дебиторская задолженность составляет около 17,3 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, управляющая компания «Реал-Люкс» зарегистрирована в октябре 2007 года с уставным капиталом в 220 тыс. рублей. Учредителями выступают Сергей Иванов (доля 68,5%) и Надежда Иванова (31,5%). Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, в числе дополнительных — ещё 24 вида деятельности.

Отметим, что в 2013 году было зарегистрировано в Чебоксарах ООО группа компаний «Реал-Люкс» — с местом нахождения в новоюжном районе столицы Чувашии, по улице Шумилова. Уставный капитали общества составляет 20 тыс. рублей, директором и одним из учредителей выступает Сергей Иванов (доля 50%), второй учредитель — Алена Краснова. Основной вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, в качестве дополнительных указано ещё 17 видов деятельности.