Чебоксары, , 08:19 — REGNUM

Дело о банкротстве акционерного общества «Гэсстрой» в чувашском Новочебоксарске может завершиться заключением мирового соглашения. Данный вопрос повторно вынесен на повторное собрание кредиторов, которое ранее не состоялось из-за отсутствия кворума, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 17 июля назначено очередное собрание кредиторов, в повестке дня которого — два вопроса. Первым идёт «принятие решения об утверждении мирового соглашения», затем кредиторы обсудят кандидатуру в качестве представителя собрания кредиторов «для подписания мирового соглашения». Детали не раскрываются.

Отметим, что предыдущее собрание кредиторов, назначенное на 1 июля с аналогичной повесткой дня, было признано не состоявшимся из-за отсутствия кворума.

Читайте также: Более 20 машин, три участка: «Гэсстрой» в Чувашии проинвентаризировали

А также: Дело чувашского «Гэсстроя»: сумма требований налоговиков возросла в 12 раз

Как ранее сообщало ИА REGNUM , процедура наблюдения в отношении «Гэсстрой» была введена по заявлению налоговой службы Чувашии решением Арбитражного суда Чувашии от 24 августа 2018 года. 6 февраля 2019 года (резолютивная часть) было принято решение о признании общества банкротом и открытии конкурсного производства. На 29 января 2019 года в реестре были требования кредиторов на общую сумму 28,8 млн рублей.

Читайте также: Преднамеренное банкротство? «ГЭССТРОЙ» в Чувашии будут банкротить