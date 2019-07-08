Сеул, , 08:23 — REGNUM

Объем шести основных минеральных ресурсов Южной Кореи оценивается в 370 млн тонн, стоимостью 1,9 трлн вон (~$1,61 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea Resources Corporation.

По их словам, в 2018 году компания провела детальное исследование с целью определить объем основных минеральных ресурсов, таких как золото, известняк, бентонит, железная руда, молибден и пирофиллит, добываемых на территории страны.

По данным исследования, запасы известняка составили 360 млн тонн, пирофиллита — 7,69 млн тонн, железной руды — 270 тыс. тонн, золота — 130 тыс. тонн, бентонита — 24 тыс. тонн, молибдена — 70 тонн.

Общая стоимость данных запасов составляет 1,9 трлн вон (~$1,61 млрд).

Известно, что представители Korea Resources Corporation обеспечивают финансовую поддержку в разработке новых месторождений. В этом году было выделено 8,5 млрд вон (~$7,2 млн).

«Поскольку торговый спор между Китаем и США продолжается, а отношения между Южной Корей и Японией накаляются полезные ископаемые становятся залогом некой безопасности для промышленности страны. Мы должны увеличить бюджет для поддержания данной отрасли», — сообщили представители Korea Resources Corporation.