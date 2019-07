Сеул, , 07:37 — REGNUM

На фондовом рынке Южной Кореи находится более 12 трлн вон (~$10,17 млрд) японских средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец марта 2019 года общая сумма займов, взятая южнокорейскими компаниями и японскими компаниями, вышедших на рынок Южной Кореи, в четырех японских банка, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Financial Group и Yamaguchi Financial Group, составила 18,29 трлн вон (~$15,5 млрд).

Известно, что общий объем кредитов постепенно сокращается, так как в сентябре 2018 года общая сумма займов составила 21,81 трлн вон (~$18,49 млрд), а к концу декабря 2018 года сократилась до 19,51 трлн вон (~$16,54 млрд).

Кроме того, по состоянию на конец мая 2019 года представители Службы финансового надзора зафиксировали скупку южнокорейских ценных бумаг японскими инвесторами на сумму 12,4 трлн вон (~$10,51 млрд).

Известно, что больше всего ценных бумаг японские инвесторы приобрели у Корейского банка развития и Экспортно-импортного банка.