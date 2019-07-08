Москва, , 07:17 — REGNUM

Баррель нефти марки Brent 5 июля по итогам дня подорожал на 2,08%, до $64,44. Участники рынка проигнорировали отчет по рынку труда США и укрепление доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть (cc) Schmucki

Росту нефтяных котировок способствовала напряженность вокруг Ирана и решение ОПЕК с союзниками продлить сделку по сокращению поставок на девять месяцев.

Компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США. Данные также поддержали вечерний рост цен. За неделю до 5 июля, количество нефтяных установок сократилось на пять единиц до 788 шт.

Сегодня, 8 июля, на торгах в Азии нефть подешевела 0,31%. Снижение цены необходимо рассматривать как коррекция к пятничному росту. Из-за Ирана цена останется торговаться выше $62.

Если 8 июля с открытия торгов в Европе доллар начнет корректироваться, то рост нефтяных котировок возобновится до $65. Участникам рынка потребуется пару дней, чтобы определиться с будущим направлением цены.

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